Zu kurzfristig

Am bevorstehenden Referendum können nämlich serbische Staatsbürger aus nur zehn Ländern der Welt teilnehmen. Nach Angaben des serbischen Außenministeriums ist der Gang zur Wahlurne in Deutschland, Frankreich, Kroatien, der Schweiz, Italien, Norwegen, Russland, Belgien, Luxemburg und eben in Österreich möglich. In allen anderen Ländern sind die Kriterien für die Eröffnung von Wahllokalen nicht erfüllt worden, berichtet die Tageszeitung Danas.



Unzufriedene Serben aus den Vereinigten Staaten und Kanada haben sich mit Danas in Verbindung gesetzt und wollten ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen, dass sie ihr Wahlrecht nicht ausüben können. Sie behaupten, die derzeitige Regierung sei schuld daran. Sie hätte die kurzen Fristen für die Wählerregistrierung in den Wahllokalen vorgeschrieben bzw. die potenziellen Wähler in diesen Ländern nicht rechtzeitig informiert.



Das serbische Generalkonsulat in New York etwa verschickte eine Erklärung an alle in den USA lebenden serbischen Bürger. Demnach seien die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Wahllokals in New York nicht gegeben, da sich weniger als 100 Wähler zur Wahl angemeldet hätten. "Da die Wahlbeteiligung in Chicago und Washington gleich schlecht war, werden die Wahllokale nirgendwo in den Vereinigten Staaten geöffnet sein. Eine Teilnahme am bevorstehenden Referendum ist leider nicht möglich", heißt es in dem Schreiben des serbischen Konsulats, das Vesna Veljasević, eine in den USA lebende Serbin, dem Blatt weitergeleitet hatte.