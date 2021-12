Vučić: "Haben kein Recht mehr Leben zu gefährden als geplant"

"Freut euch, ihr, die glaubt, dass ich besiegt wurde! Ich denke aber, dass alle darüber froh sein sollten, dass die Bürger gewonnen haben", sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić am Ende einer Pressekonferenz am Mittwoch. In dieser kündigte er an, dass ein umstrittenes Gesetz, das Tausende Demonstranten auf die Straßen getrieben hatte, aufgehoben wurde.

Die serbische Regierung hat beschlossen, das Enteignungsgesetz aus dem parlamentarischen Verfahren zurückzuziehen und Änderungen des Gesetzes über Referendum und Volksinitiative dem Parlament vorzuschlagen. Kurze Zeit später trug der serbische Präsident in einer außerordentlichen Rede den Entschluss an die Öffentlichkeit.



Die Rücknahme des Enteignungsgesetzes und des Referendumsgesetzes wurde von Tausenden Demonstranten der Bürgerbewegung "Ekološki ustanak" (Ökologischer Aufstand) gefordert, die an zwei aufeinander folgenden Samstagen Straßen in mehr als 50 serbischen Städten und die Autobahn in Belgrad blockierten.