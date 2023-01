Von "Mohren" zu PoC: Geschichte afrikanischer Zuwanderung nach Wien

Die "maurischen Reiter" als Elitetruppe des römischen Heeres in Noricum und Pannonien stehen am Anfang einer langen Geschichte, aber auch einzelne Belege für römische Offiziere, die offensichtlich aus afrikanischen Provinzen stammten, hat Sauer gesammelt. Lange scheint das Auftauchen von Menschen mit dunkler Hautfarbe zwar ein außergewöhnliches Ereignis, aber mehr von Neugier als von Abwertung begleitet gewesen zu sein. Noch Jahrhunderte später war das Auftreten solcher Menschen zwar eine absolute Ausnahmeerscheinung, doch waren die Reisenden, ob sie aus religiösen, wirtschaftlichen oder politischen Motiven unterwegs waren, scheinbar keine Projektionsflächen für rassische oder soziale Konzepte.

Bewusst geschürte Vorurteile

Mit den Kreuzzügen änderte sich dies - und wie immer gediehen die bewusst geschürten Vorurteile dort besonders gut, wo es keine oder kaum Möglichkeit gab, in persönlicher Konfrontation diese zu verifizieren oder zu falsifizieren. So wenig schriftliche Dokumente über konkrete dunkelhäutige Personen in Gebiet des heutigen Österreich aus dieser Zeit zu finden sind, so sehr bezieht Sauer die Kunstgeschichte bzw. die christliche Ikonographie in seine Untersuchung mit ein. "Mohrenkönige" und äthiopische Priester finden sich zunehmend in religiösen Darstellungen: Die "Heiligen Drei Könige" hinterlassen seit Jahrhunderten ihre Spuren in der Kunst.