"Von hier aus können wir nicht mehr machen, außer Spenden zu sammeln"

Mehr als 33.0000 Tote

Mehrere aufeinander folgende Erdbeben haben vor einer Woche im türkisch-syrischen Grenzgebiet unermessliches Leid gebracht. Tausende Familien wurden auseinandergerissen, Städte dem Erdboden gleichgemacht. Die Katastrophe kostete bisher, mit mehr als 29.000 Toten in der Türkei und mehr als 3.500 in Syrien, mehr als 33.000 Menschen das Leben. Knapp 80.300 Verletzte wurden zudem registriert. Nach Schätzungen der UNO dürfte die Anzahl der Todeszahlen möglicherweise noch auf mehr als 50.000 ansteigen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht mittlerweile davon aus, dass 26 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien von der Katastrophe betroffen sein könnten.

Auch viele in Österreich lebende Menschen haben Familien und Angehörige in den betroffenen Regionen. "Meine Familie ist in Gaziantep. Meine Schwester ist derzeit in einer Art Einkaufszentrum untergekommen. Mein Bruder ist Feuerwehrmann und vor Ort bei den Bergungsarbeiten im Einsatz", sagt Eyup Altunova. Der Schmuckdesigner ist erst vor vier Monaten von Gaziantep nach Wien gezogen. Naz