Hüyük hat sich auf die Fahrt begeben und dabei nicht nur der Geschichte der Eisenbahn, sondern auch die der Strecke, der Ortschaften und der Menschen eingefangen. "Ich wollte die Geschichte vom kleinen Anatolien, das viele in Österreich geborene und aufgewachsenen türkisch-stämmige in sich tragen, hin zum wahren Anatolien, aufzeigen", erzählt Hüyük, die Idee hinter der Dokumentation. Drei Monate war er dafür in seinem Geburtsland unterwegs. Hüyük übernahm Kamera und Regie und schrieb gemeinsam mit Can Gezer und Esra Can auch am Drehbuch mit.

Vergangenen Samstag feierte die Dokumentation in Anwesenheit rund von 300 Menschen seine Premiere in der Wiener ATIB Zentrale statt. Weitere sind Premieren sind in Städten wie Berlin und Budapest geplant. In Wien wird die Dokumentation in verschiedenen austrotürkischen Vereinen (mehr dazu hier) gezeigt. Auch soll "Beyaza Yolculuk - Doğu Ekspresi" in Kürze übersetzt und ebenfalls auf Deutsch gezeigt werden.