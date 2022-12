Viral: Botschaft bei Messe im Kinderspital: "Erkennt Heilkräfte vom Himmel!"

"Am Mittwoch, dem 21.12.2022, haben wir Weihnachten im Sinne der nationalen Tradition gefeiert", ließ die größte Klinik für Kinderkrankheiten in Zagreb "Klaićeva" ihre Facebook-Follower wissen. Bei der feierlichen Messe im großen Hörsaal wurden die anwesenden Kinder ermutigt, auch in misslichen Lebenslagen erkennen zu können, was sie tun und welchen Weg sie gehen sollten. "Das letzte Wort hat eine Fülle, die aus dem Leben, der Liebe und dem Frieden besteht", wurde den jungen Patienten mit auf den Weg gegeben.

Eine Botschaft aus der Messe, deren Auszüge auf Facebook veröffentlicht wurden, wird in kroatischen Medien heiß diskutiert. "Gerade jetzt, wo wir an die Grenzen von Mensch und Technologie stoßen, ist es für unsere Lebensqualität und Fortschritt im Beruf notwendig, beharrlich die heilende Kraft zu erkennen, die vom Himmel auf uns herabkommt. Diese sollten wir, so weit wie möglich, allen zugänglich machen, insbesondere den Bedürftigen", heißt es.