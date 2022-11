Volkschulkind schenkte seiner Lehrerin lebendes Huhn

Am 24. November wird in der Türkei der Tag der Lehrer:innen gefeiert. An dem Tag werden landesweit Pädagoginnen geehrt und ihre Leistungen gewürdigt. Üblich ist es auch, dass dabei Schüler:innen ihren Lehrer:innen etwas Kleines schenken, wie etwa Blumen, Schokolade oder etwas Selbstgemachtes

Ein Volksschuldkind in der Provinz Batman überlegte sich etwas anderes. Er schenkte seiner Lehrerin ein lebendes Huhn, die sich dafür herzlich bedankte. Das Video, das dies zeigt, geht in türkischen sozialen Medien seither viral. Der junge Bub ist durch seine Aktion über Nacht zum Internetstar geworden.