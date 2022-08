Serbische Pop-Diva behauptet, Kim Kardashian würde sie kopieren

Auch Kardashian hat bereits von ihrem serbischen Pendant mitbekommen. "Ich habe zum ersten Mal von ihr gehört, als die Leute anfingen, unser Aussehen zu vergleichen - einige sagten sogar, ich hätte sie kopiert! Also musste ich sie 'checken'. Sie scheint eine starke Frau zu sein, die es liebt zu arbeiten, und das ist, was ich liebe. Sie hat meinen Respekt bekommen", schrieb die Milliardärstochter damals in einem Blog, der der serbischen Sängerin gewidmet war.