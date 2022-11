Direktor der Suchtklinik mit 8 Gramm Heroin am Flughafen erwischt

Nervosität entlarvte ihn

Der ehemalige Profisportler hatte vor, ins Ausland zu fliegen. Als er jedoch in der Schlange stand, um an Bord einzuchecken, soll er nervös mit dem Fuß gestampft haben und mehrmals aus der Schlange ausgetreten und wieder zurückgekehrt worden sein.



Den Polizisten, die auf dem Flughafen patrouillierten, fiel sein seltsames Verhalten auf, also gingen sie auf ihn zu. Als sie nach seinem Ausweis fragten, fing Medenica an, die Beamten anzuschreien. Daraufhin wurde er aufgefordert, ihnen in ihre Räume zu folgen, worauf Medenica in Panik verfiel, die Beamten schubste und versuchte, ihnen davonzulaufen. Da er korpulent und sehr stark ist, wurde er erst bewältigt, nachdem die Flughafen-Spezialeinheit zur Hilfe geeilt war.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in Medenicas Unterwäsche ein Beutel mit acht Gramm Heroin gefunden. Nun muss sich der Mann, der seine Sportlerkarriere nach einem positiven Dopingtest im Jahr 2014 beendete, neben dem Drogenbesitz auch für den Angriff auf einen Beamten verantworten.