"Wir laden alle Menschen guten Willens, die sich der Schrecken des Krieges bewusst sind, ein, sich uns anzuschließen. Gemeinsam wenden wir uns gegen Hassreden und Kriegsaufrufe, damit die Stimme der Vernunft so weit wie möglich gehört wird!" Hinter dem Aufruf zur Beteiligung an einer Petition, die in den vergangenen Tagen die Bewohner der Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens beschäftigt, stecken ehemalige Feinde.

Der Verein "Pravipožar" (Anm.: Es handelt sich um ein Wortspiel, kann sowohl "Der echte Brand" oder "Stifte einen Brand" bedeuten) versammelt nämlich die Veteranen des Bosnien-Krieges - und zwar nicht nur diejenigen einer Armee, sondern aller drei, die sich zwischen 1992 und 1995 bekriegt haben. "Wir treten für den Frieden ein, fordern nachdrücklich ein Ende von Hetzreden, Konfliktdrohungen und Kriegserwähnungen, um politische Punkte zu sammeln und damit mit unser aller Zukunft zu spielen", heißt es in dem Schreiben auf onlinepeticija.com. "Wir glauben, dass Veteranen am meisten dazu eingeladen sind, über den Krieg und seine fatalen Folgen zu sprechen, und dass unsere Rolle als Friedensaktivisten der einzig richtige Weg für eine normale Zukunft in dieser Region ist".