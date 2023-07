Urlauber aufgepasst: In Kroatien gilt nun Sonntagsschließung für Geschäfte

In Kroatien tritt mit 1. Juli das Sonntagsöffnungsverbot für Geschäfte in Kraft. Demnach werden die Geschäfte nur noch 16 Sonntage im Jahr offen sein dürfen. Zur Restriktion der Öffnungszeiten kommt es zum Start der Haupttourismussaison, doch die Urlauber dürften das nicht zu spüren bekommen: die Geschäfte an der Adriaküste bleiben laut kroatischen Medien während des ganzen Sommers auch sonntags offen.

Die Händler können nämlich jene 16 Sonntage, an denen gearbeitet werden darf, frei wählen. Die Geschäfte und Einkaufszentren an der Küste wollen diese Quote während der touristenreichen Sommersaison ausnützen. Im Landesinneren, auch in der Hauptstadt Zagreb, bleiben die Geschäfte in den Sommermonaten hingegen sonntags überwiegend geschlossen, um dann zum Schulbeginn im September und vor Weihnachten offen zu sein.

