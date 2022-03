Kult-Regisseur Kusturica ortet "Kontinuität der Russophobie im Westen"

Am 24. März jährt sich der Beginn des Nato-Bombardements in Serbien zum 23. Mal. Am 24. März 1999 begann der erste Kampfeinsatz des Bündnisses seit 1945. Bis zum 12. Juni fanden Raketenangriffe auf militärische Ziele im ganzen Land statt und hörten erst dann auf, als die Nato-Truppen die umstrittene serbische Provinz Kosovo besetzten. Bei den Luftschlägen kamen etwa 500 Zivilisten ums Leben. Die Intervention des Bündnisses, die die Beendigung des Kosovo-Krieges zum Ziel hatte, ist völkerrechtlich bis heute umstritten.

Der serbische Kult-Regisseur Emir Kusturica erinnerte sich in einem Interview mit dem russischen Staatssender RT eben daran. Die Welt würde die "Dekonstruktion der Macht, die sich vor 23 Jahren als überlegen betrachtete" wieder durchleben. "Der aktuelle Konflikt um die Ukraine ist praktisch eine Fortsetzung der NATO-Bombardierung von 1999", sagte der in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo geborene Kusturica. Der 67-Jährige folgte vor einem Jahr einer Einladung des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu und heuerte als Intendant am Zentralen Akademischen Theater der Russischen Armee in Moskau an.