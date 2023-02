Matt Damon & Ben Affleck: Doku über legendären U2-Gig in Sarajevo

Sarajevo ist eine Stadt, die eigentlich für ihren multikulturellen Charakter berühmt sein sollte. Weltruhm erlangte sie allerdings leider vor allem wegen der 1425 Tage langen Belagerung während des Bosnien-Krieges. Die längste Belagerung im 20. Jahrhundert wirft noch immer einen dunklen Schatten über die Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas. Ein neuer Dokumentarfilm beschäftigt sich damit, wie in der Nachkriegszeit durch die Musik einer der weltgrößten Bands U2 der traumatisierten Bevölkerung etwas Hoffnung vermittelt werden sollte.

Das Konzert von Bono Vox & Co. fand 1997 in Sarajevo statt. Die Vorbereitungen waren enorm, denn die durch den Krieg zerstörte Infrastruktur in der Stadt machte den irischen Rockern einen Strich durch die Rechnung. Defekte Brücken und mangelhafte Soundanlagen konnten sie jedoch nicht von dem Konzert abhalten, das ihnen am Herzen lag.

"Dieses Konzert ist seit 1993 in Planung. Die Idee kam, als uns eine bosnische Filmcrew während unserer Tour in Italien fragte, ob wir nicht nach Sarajevo kommen würden. Ich konnte keinen Grund finden, warum nicht", sagte Bono in einem Interview vor dem Konzert, bei dem UN-Friedenstruppen für Sicherheit sorgten.