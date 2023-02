Todesfall: Flugzeug aus Köln musste in Belgrad notlanden

von Dennis Miskić

Am Dienstagabend hätte die A319 der Fluglinie "Air Serbia" wie geplant von Köln aus in Niš, einer Stadt im Süden Serbiens, ankommen sollen. Das Flugzeug musste aber einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen.

Eine Passagierin wurde während des Fluges krank und deshalb legte die Maschine um 22:24 Uhr eine Notlandung am Flughafen "Nikola Tesla" in Belgrad ein. Die Reanimation war nicht erfolgreich und sie wurde noch am Flughafen für tot erklärt. Serbische Medien berichten, dass es sich bei der verstorbenen Passagierin um eine 68-Jährige handelt.