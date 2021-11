Spekulation um Erdoğans Tod: Wie kam es dazu?

Hinzu kam, eine Auffälligkeit am 3. November. Das Datum ist für die Regierungspartie AKP ein bedeutungsträchtiger Tag, wurde die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung doch am 3. November 2002 gegründet. Dass der Terminkalender an diesem Tag leer war und Erdoğan zu keinem offiziellen Termin zugesagt hatte, machte einige stutzig. Als dann auch noch einige Medien berichteten, dass Abgeordnete aus den Bundesländern nach Ankara berufen wurden, war für einige der offenbar logische Schluss: Erdoğan muss gestorben sein.

Was als Spekulation und Posting von ein paar Twitter-Nutzern begann, verbreitete sich schon bald wie ein Lagerfeuer.

Mal abgesehen davon, dass das Beispiel zeigt, wie gut und schnell sich Falschmeldungen verbreiten können, hinterlässt die ganze Sache auch sonst einen fahlen Beigeschmack. Denn unter dem Hashtag „ölmus“ waren auch zahlreiche Postings, die den Tod den Präsidenten begrüßten oder sich darüber freuten. Hashtags wie #hayallergerçekoluyor (übersetzt: Träume werden wahr) trendeten ebenfalls.