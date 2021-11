Angeblich tot: Türkische Justiz ermittelt nach Spekulationen über Erdogan

Spekulationen über Erdogans Gesundheitszustand gibt es immer wieder. Im Juli hatte ein Video, in dem der Präsident während einer Rede einnickte, die Gerüchte angeheizt. In den sozialen Medien werden oft auch Videos geteilt, in denen zu sehen ist, wie er schwerfällig geht. Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun teilte am Mittwoch ein Video auf Twitter, das den Präsidenten zu Fuß zeigt. Wann das Video aufgenommen wurde, war unklar.