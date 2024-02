"Sollen abgeschlachtet werden": Aufregung über Belgrad-Besuch kroatischer Studenten

An sich birgt diese Mitteilung des Studentenrates der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Zagreb wenig Brisanz. Dieser teilte seinen Studenten nämlich mit, dass er eine Reise nach Belgrad organisiert. Ein Studenten-Trip in die Hauptstadt des benachbarten Landes dürfte doch das Selbstverständlichste der Welt sein. Nicht so am Balkan.

Denn die Mitteilung, dass kroatische Studierende einen Ausflug nach Serbien planen, rief in der rechtskonservativen Ecke der kroatischen Öffentlichkeit heftige Reaktionen hervor. "Ich hoffe, dass sie dort abgeschlachtet werden", schrieb etwa der ehemalige Abgeordnete Stevo Culej auf Facebook.