Neue Verstimmung: Serbien weist kroatischen Diplomaten aus

Zagreb bedauerte die Ausweisung und wies die Gründe entschieden zurück. "Die Entscheidung Serbiens ist ein Schritt in Richtung einer Verschlechterung der gegenseitigen Beziehungen sowie einer weiteren Destabilisierung der sensiblen politischen und sicherheitspolitischen Lage in der Region", betonte das kroatische Außenministerium in einer Mittelung am Montagabend.

Das Außenamt fügte laut HINA hinzu, dass es sich das Recht vorbehalte, auf diesen Schritt "zu einem Zeitpunkt und in einer Art und Weise seiner Wahl" zu reagieren.