Kosovo-Premier Kurti: Serbien will den Kosovo destabilisieren

Kosovo: Wachstumsraten des Bruttonationalprodukts in Höhe von 10,7 Prozent

Kurti lobte die "beispiellose institutionelle Stabilität und den wirtschaftlichen und demokratischen Fortschritt" in seinem Land, erreicht unter seiner Regierung in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Dazu präsentierte er Wachstumsraten des Bruttonationalprodukts von 10,7 Prozent (2021), 5,2 Prozent (2022) und heuer 3,8 Prozent. Die Exportrate habe sich verdoppelt und das Steueraufkommen sei um zwei Drittel gewachsen. Auch die Löhne hätten eine Steigerung erfahren und wären gerechter als früher verteilt. "Jetzt verdienen Uni-Professoren, Ärzte und Staatsanwälte ungefähr das Gleiche", so Kurti. Er verwies auf Erfolge bei der Bekämpfung der Korruption und der organisierten Kriminalität. So wurden Dutzende Labors zur Herstellung von Drogen und gefälschten Kryptowährungen geschlossen.

Es sei zwar grundsätzlich "ein legitimes Ziel, reich zu werden, aber nicht in der Politik und im öffentlichen Sektor, sondern in der Wirtschaft", so der Politiker der Vetëvendosje (Selbstbestimmung), die am vergangenen Wochenende bei einem Kongress in Marbella in Spanien Beobachterstatus bei den Europäischen Sozialdemokraten erhielt.