"Frappantes Ausmaß": Opposition beharrt auf Wahlannullierung in Belgrad

Vučić soll ein anderes "Volk" importiert haben

"Serbien gegen Gewalt" will sich nach den Worten von Tepić auch an die Staatsanwaltschaft und das Verfassungsgericht wenden. Sie sei überzeugt, dass die Beweise, welche die Opposition der staatlichen Wahlkommission vorgelegt habe, ausreichen würden, nicht nur die Belgrader Wahl, sondern den ganzen Wahlprozess zu annullieren. In Belgrad sei Staatspräsident Aleksandar Vučić mit dem eigenen Wahlvolk, das ihn nicht möge, nicht zufrieden gewesen und habe ein anderes "Volk" aus der Republika Srpska importiert, so Tepić.

Mit sichtbarer Zufriedenheit stellten regierungskritische Medien unterdessen fest, dass in jenen Wahllokalen, in denen am Sonntag Präsident Vučić, Ministerpräsidentin Brnabić, aber auch Finanzminister Siniša Mali abgestimmt hatten, die SNS klar hinter den Resultaten der Koalition "Serbien gegen Gewalt" geblieben sei.

