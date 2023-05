Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

Serbien: Gewalttaten erschüttern das Land

Zwei grausame Gewalttaten erschüttern Serbien in nur einer Woche. Was passiert ist und wieso sich diese Vorfälle in Serbien häufen, erläutert Dennis Miskić.