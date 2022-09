Ana Brnabić: Serbiens homosexuelle Premierministerin zwischen den Fronten

Die Veranstalter des Europride fanden es interessant, dass Brnabić ausgerechnet an dem Tag, an dem der Pride-Marsch verboten wurde, eine Konferenz über Menschenrechte eröffnete. "Zu Beginn ihrer Regentschaft hatten wir die Hoffnung, dass wir ihr einen Verbündeten haben würden, der die Lösung der Probleme unserer Community beschleunigen und den politischen Willen dazu zeigen würde. Das ist nicht passiert", sagte Marko Mihailović vom Organisationskomitee im Gespräch mit Radio Free Europe. "Nach der Nachricht über das Marschverbot fühlen wir uns schrecklich, beschämt und verängstigt. Wir hatten immer ein Problem mit Intoleranz, aber so viel ungesühnter Hass, so viel Böses, so viele wahnsinnige Äußerungen von Beamten gegen uns ist schrecklich".