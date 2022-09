Putin-Bilder & Motorrad-Rocker: Tausende bei Demo gegen Europride in Belgrad

Erneut sind in Belgrad tausende Demonstranten gegen die in der serbischen Hauptstadt geplante Europride auf die Straße gegangen. Anhänger rechtsextremer Gruppierungen, Motorradrocker und serbisch-orthodoxe Priester marschierten am Sonntag durch die Stadt, um gegen die Veranstaltung der LGBTQ-Bewegung zu demonstrieren.

Die US-Nachrichtenagentur AP berichtete, dass der Protestzug, "der von der konservativen serbisch-orthodoxen Kirche einberufen und von ihrem Klerus angeführt wurde, antiwestliche Parolen sowie russische Fahnen und Porträts des russischen Präsidenten Wladimir Putin enthielt".

Die Europride ist eine paneuropäische Großveranstaltung der LGTBQ-Bewegung, die seit 1992 jeden Sommer in einem anderen europäischen Land organisiert wird. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.