Bürgermeister schenkte Kindern potenzsteigernden Honig

Bürgermeister: Die politischen Gegner sind schuld

Inzwischen ist auf der offiziellen Website der Gemeinde Inđija die Reaktion von Bürgermeister Gak auf die "Causa Honig", über die serbische Medien spöttisch schreiben, erschienen: "Es tut mir sehr leid, wenn jemand die Geschenke falsch interpretiert hat. Ich möchte nicht auf die Konnotationen in den Medienberichten eingehen, weil sie mehr als ekelhaft sind. Auf der Deklaration des Produkts, das nun als bedenklich bezeichnet wird, heißt es, dass es das Immunsystem stärkt, Gehirnzellen und innere Organe regeneriert und den Appetit verbessert".



Gak sei allen Eltern sehr dankbar, die ihn nach der "Bekanntgabe von solch schrecklichen Nachrichten" unterstützt haben. Er nutzte zugleich die Gelegenheit, um seinen politischen Gegnern eine auszuwischen. "Solche Texte sind ein Beweis dafür, dass diejenigen, die die Politik der SNS (regierende Partei in Serbien, Anm.) nicht unterstützen, keine Mittel und Wege wählen, um ihren Hass gegen mich als Bürgermeister der Gemeinde zum Ausdruck zu bringen. Ihr Ziel ist es, von den hervorragenden Ergebnissen, die die Gemeinde Inđija in den letzten fast acht Jahren erzielt hat, abzulenken", heißt es in der Reaktion des Bürgermeisters.