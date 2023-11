Belgrad: Bus teilte sich während der Fahrt in zwei Teile auf

Die Bewohner Belgrads wissen sehr wohl, wie es um den öffentlichen Verkehr bestellt ist - nämlich sehr schlecht. In den vergangenen Jahren gingen Aufnahmen von maroden, verkehrsuntüchtigen, aber auch brennenden Bussen viral. Der neueste Vorfall mit der Linie 65 könnte alle anderen in den Schatten stellen.

Aufnahmen, die in Windeseile viral gingen, zeigen nämlich einen Gelenkbus, der sich in zwei Teile aufgeteilt hat - und zwar während der Fahrt. Dementsprechende Berichte wurden dem Onlineportal Blic.rs von der Leitstelle des städtischen Verkehrsunternehmens (GSP Beograd) bestätigt. "Ja, es ist wahr. Im Bus der Linie 65 riss das Gelenk mit Faltenbalg heraus bzw. der Bus "teilte sich in zwei Hälften auf", wie ihr Medien geschrieben habt", hieß es in einem Statement.

