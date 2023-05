Streit um Sitzplatz im Öffi geht viral: Junge Frau setzte sich auf ältere

Streit um den Sitzplatz im Bus

Das Video zeigt eine junge Frau, die im Stadtbus im Schoß einer deutlich älteren Frau sitzt. Es handelt sich dabei nicht etwa, wie es vielleicht im ersten Augenblick scheint, um eine Großmutter und ihre Enkelin, die sich liebevoll einen Sitzplatz im anscheinend ausgelasteten Bus teilen. Der Szene war offenbar ein Streit um den Sitzplatz zuvor gegangen.

"Junge Frau, du hast dich auf meinen Platz gesetzt. Steh bitte auf", bittet die ältere Frau höflich die junge Dame. "Lassen Sie mich in Ruhe! Ich berühre Sie nicht, also fassen Sie es mich auch nicht an", antwortet die Frau in ihrem Schoss, ohne den Blick von der Fensterscheibe abzuwenden. "Ich habe nicht die Kraft zu stehen und fühle mich nicht gut. Machen Sie also keine Szene“, begründet die fein angezogene junge Frau mit blonden Haaren, warum sie den Sitzplatz unbedingt haben muss. Angeschlagen schaut sie allerdings nicht aus.