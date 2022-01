Serbien in Schockstarre nach dem australischen Korb für Djokovic

Großbuchstaben waren an diesem Morgen auch bei den Kollegen von Mondo.rs angesagt. "DAS VISUM VON NOVAK ĐOKOVIĆ STORNIERT! Schockierende Nachrichten aus Australien, sie können Nole jetzt ABSCHIEBEN", lautete die Schlagzeile des Artikels, in dem die These offenbart wird, dass der australische Einwanderungsminister Hawke "höchstwahrscheinlich so lange getan hat, damit der Serbe keine Zeit für einen Einspruch hat.

Die Australian Open beginnen bekanntlich bereits am Montag, dazwischen sei das Wochenende. Es bestehe aber "kein Zweifel daran, dass er bis zum letzten Atemzug kämpfen wird."