Wie Serbiens Boulevard die Massen im großen Stil manipuliert

Der Richter hätte laut ihm seine Aussagen „als Beleidigung interpretiert.“ Er kündigte an, unmittelbar nach seiner Einreise in einen Hungerstreik zu treten. Und das so lange, bis zwei Forderungen erfüllt seien – eine Überprüfung des Gerichtsverfahrens sowie die Einleitung einer Initiative, um Beleidigungen nicht mehr unter Strafe stellen zu können.

Für Journalist:innen aus der Region ist das ein rein inszeniertes Drama, bei dem sich Vučićević als Opfer darstellen möchte. Einige, wohlgemerkt regierungsnahe, Politiker und Medien bezeichnen ihn aber als großen „Held“ und fordern seine Freilassung.

Sogar der serbische Präsident bot an, seine Geldstrafe zu bezahlen. Es sei laut Vučić „schlecht für das Land“, dass der Journalist ins Gefängnis geht. Die Ähnlichkeit im Nachnamen ist reiner Zufall.