Europas schönste Privatwohnung steht im kroatischen Šibenik

Einer der weltweit größten und prestigeträchtigsten Preise im Bereich Architektur, Bauwesen, Innenarchitektur und Immobilienwirtschaft geht in diesem Jahr nach Kroatien. Bei der traditionell in London stattfindenden Preisverleihung erhielt der kroatische Architekt Ante Vrban den International Property Award, und zwar in der Kategorie "Residential Interior Private Residence", in der der Innenraum einer privaten Residenz maßgeblich ist.

Ante Vrbans Wohnung liegt im 1871 erbauten Palais Šižgorić, das im Zentrum der Küstenstadt Šibenik gelegen ist. Der Adelspalast wurde aus Stein erbaut und gilt als einer der schönsten der Stadt. Das 90 Quadratmeter große Apartment im 1. Stock des vierstöckigen Gebäudes verfügt über prächtige hohe Decken und Buntglasfenster, die im alten Venedig hergestellt wurden.