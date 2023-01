Russen kauften Immobilien in der Türkei in Rekordhöhe

Jede dritte Immobilie wurde in Antalya von Ausländern gekauft

Die Zahl der von Ausländern gekauften Wohnungen stieg im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 15,2 Prozent. Im vergangenen Jahr betrug der Anteil der Hausverkäufe an Ausländer an den gesamten Hausverkäufen 4,5 Prozent.

Besonders hoch liegt der Anteil in der Stadt Antalya am Mittelmeer. Während in diesem Jahr insgesamt 66.691 Häuser in Antalya verkauft wurden, betrug der Anteil der Verkäufe an Ausländer an den gesamten Hausverkäufen 32,7 Prozent. Mit anderen Worten: jede dritte Immobilie, die 2022 in Antalya verkauft wurde, wurde von Ausländern gekauft.