Romantischer Heiratsantrag am Berggipfel geht viral

Die Liebe begann auf der Piste

Erst als er hinter ihrem Rücken steht, lenkt das Maskottchen ihre Aufmerksamkeit auf den jungen Mann, der sich inzwischen hinter ihr niedergekniet hat. In dem Augenblick, in dem sie den Ring in seiner Hand erblickt, wird der jungen Skifahrerin bewusst, was da vor sich geht. Die Szene zaubert ihr ein breites Grinsen ins Gesicht, sie fasst sich ungläubig am Kopf - und sagt "Ja!" Von den umherstehenden Bergbesuchern gibt es einen Applaus.

"Sie haben ihre Liebe auf dem Gipfel des Bjelašnica gefunden", schrieben die Social-Media-Beauftragten des Skigebiets unter ihrem Beitrag. Darin enthüllten sie auch, dass Muhamed und Ela sich eben auf dieser Bergschönheit kennengelernt hatten. Da fiel es den Angestellten vom Skigebiet auch nicht schwer, dem jungen Mann bei der Planung seines Heiratsantrags zu helfen.

➤ Paar machte sich zufällig gleichzeitig Heiratsantrag