"Robinja sam tvoja, ubij me!": Kako balkanska muzika propagira nasilje nad ženama

"Pre nego za milost zamolim

Svuci me

Po svakoj suzi tuci me

Ko dete kazni me

Ko ženu spasi me"

Početni stihovi hita Svetlane "Cece" Ražnatović koji nosi naziv "Gore od ljubavi" bi zapravo kod pažljivog slušaoca trebali dovesti do jeze. Jer ono što od svog ljubavnika zahtijeva jedna od najvećih zvijezda turbofolka na Balkanu bi moglo poticati iz sadomazo-scene, a slušaoca navesti na to pomisli da se u ovoj pjesmi ustvari veliča nasilje nad ženama.

Udovica ratnog zločinca Željka "Arkana" Ražnatovića, sa kojim je do njegovog ubistva 2000. godine činila balkanski par iz snova, nije jedina balkanska pjevačica koja u pjesmama od svog voljenog zahtijeva slične stvari. Lepa Brena, godinama jedna od na prostorima bivše Jugoslavije oduvijek vrlo popularne narodne muzike, je davne 1989. godine pjevala: "Robinja sam tvoj, ubij me! Robinja sam tvoja, volim te!" Od Seke Aleksića, još jedne popularne pjevačice gotovo svako je čuo sljedeće: "Udari me jako da me zaboli, možda se i nismo baš uvek voleli. Sutra biće bolje, veruj mi!" U istom fazonu je i njena kolegica Tanja Savić, koja u njenom hitu "Za moje dobro" traži da je se gazi: "Za moje dobro gazi me, ne daj da život mazi me, za moje dobro muči me, da budem loša uči me!"