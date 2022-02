"Bin deine Sklavin, töte mich!": Wie Gewalt an Frauen Balkan-Musik prägt

Viral gegangene Prüfungsarbeit

Verwöhnt werden die Frauen in Balkan-Liedern eher selten. Ganz im Gegensatz. Das ist etwas, was Ana Ninković bereits seit Jahren ein Anliegen ist. Die Professorin der serbischen Sprache und Literatur, die nun auch ein Masterstudium an der Fakultät für Dramakünste in Belgrad besucht, beschäftigt sich mit feministischen Themen. Im Rahmen ihres Studiums hat sie im Fach "Pop-Kultur" eine Prüfung ablegen und sich im Zuge dessen entscheiden müssen zwischen einer Seminararbeit und einem multimedialen Projekt. Geworden ist das Zweite. Zum Glück.

Entstanden ist nämlich ein Video, das innerhalb kurzer Zeit zu einem YouTube-Hit in dem ex-jugoslawischen Raum avancierte. "Das Video war eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ich lud es auf YouTube hoch, um es dem Professor und den Leuten in meiner Umgebung zeigen zu können", verrät Ana Ninković im KURIER-Gespräch mit einem Schmunzeln. "Ich postete das Video auch auf meinem Facebook-Profil. Bald fragte mich jemand, ob ich das für die Öffentlichkeit zugänglich machen könnte. Ich tat es, weil ich das Thema so wichtig finde. Irgendwie kam das Video einer Influencerin unter und dann ging der ganze Wahnsinn los", wundert sich die 25-Jährige immer noch darüber, wie ihre Prüfungsarbeit viral wurde. Doch, was ist das eigentlich, was bisher 220.000 YouTube-Nutzer in 11:42 Minuten zu sehen bekamen und schließlich in ihren Blasen sharen mussten?