Begeisterung auf TikTok: Lugner betet muslimisch

Ferhat Döner kennt man längst auch außerhalb der Grenzen von Wien-Favoriten. Das Imbisslokal auf der Favoritenstraße trendet seit Jahren, nicht zuletzt dank einer durchdachten Social-Media-Strategie. Manche Videos, in erster Linie auf der Plattform TikTok veröffentlicht, wurden millionenfach aufgerufen, bekannte Influencer aus dem gesamten deutschen Sprachraum wurden nach Favoriten gelockt, manche schwärmten danach vom "besten Döner der Welt".

➤ Der angeblich beste Döner der Welt ist in Wien-Favoriten daheim

Das dürfte auch einem Richard Lugner nicht entgangen sein. So ließ er sich bei der Eröffnung des neuen Flagship-Lokals in der Favoritenstraße 94 blicken. Die anwesenden Fotografen dokumentierten, wie "Mörtel" gemeinsam mit seiner neuen Herzdame, dem "Goldfisch", einen Döner-Teller verschlang. Eine andere, von den Fotografen nicht notierte Szene mit Lugner in der Hauptrolle sorgt derweil für Begeisterungsstürme.