Rassismus gegen Muslime: Höhepunkt nach der "Islamlandkarte"

Von insgesamt 189 Fällen, bei denen das Geschlecht bekannt ist, sind die Betroffenen in 52 Fällen Männer und in 137 Fällen Frauen. Bei den Täter*innen hingegen dominieren Männer. Bei 426 der gemeldeten Fälle ging der antimuslimische Rassismus von Männern aus. Erstmalig wurden in der Statistik zu 2021 die Tätergruppen diversifiziert. So wurden zum Beispiel dieses Jahr auch Tathandlungen erfasst, die von politischen Funktionär*innen ausgeübt wurden. "Die Statistik zeigt schockierende Tendenzen. Bis zu 31 % der verzeichneten Fälle wurde von Politiker*innen während einer politischen Amtshandlung ausgeübt", so der Report. Mit 58 Prozent sind Einzelpersonen die größte Tätergruppe.