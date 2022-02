Proteste in der Türkei: Ärzte schließen ihre Praxen

Hausärzte in der Türkei haben aus Protest gegen schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Hekimsen rief die in staatlichen Praxen beschäftigten Mediziner dazu auf, Donnerstag und Freitag nicht zu öffnen. Via Twitter verbreitete die Gewerkschaft Fotos von Ärzten und ihren Teams, die sich dem Protest in mehreren Städten des Landes angeschlossen haben. "Löhne an der Armutsgrenze sind nicht akzeptabel" ist das Motto der Proteste.