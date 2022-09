Vučić-Prophezeihung über "kommenden großen Weltkrieg" macht Schlagzeilen

Aleksandar Vučić ist kein Optimist. Das ist längst bekannt. Die Aussagen des serbischen Präsidenten klingen oft düster, sogar in diesen von negativen Schlagzeilen geprägten Zeiten. Diesen Trend setzte Vučić nun auch bei der UNO-Vollversammlung in New York fort.

Seine Äußerung über den bevorstehenden Weltkonflikt, "wie ihn die Welt seit 1945 nicht mehr gesehen hat", schaffte es am Dienstagabend auf dem englischsprachigen Portal Russia Today ganz nach oben. In dem Gespräch mit dem serbischen Staatssender RTS sagte der 52-Jährige, die Welt stehe vor einem großen Konflikt, in dem kleine Länder keine guten Nachrichten erwarten könnten, berichtet RT.