Priester-Predigt geht viral: "Helfen Migranten, wenn sie unseren Gott annehmen"

Etwa hundert Gläubige nahmen am 20. August an den Feierlichkeiten teil, die anlässlich des Jugendsonntags in der Franziskanerpfarre nahe Derventa im Norden Bosnien-Herzegowinas stattfanden. Sie konnten nicht ahnen, dass die Aufnahmen der Rede, die von Ordensbruder Mato Vincetić gehalten wurde, wenige Tage später Millionen von Menschen im Balkanraum beschäftigen würde.

Vincetić, der sowohl als Pfarrvikar in Derventa als auch als Militärkaplan im nahe gelegenen kroatischen Ort Vinkovci agiert, sprach nämlich in seiner Rede über ein aktuelles Thema: die Migration. Dabei knüpfte er die Aufnahme der Flüchtenden in seinem Heimatland an gewisse Bedingungen. Seiner Meinung nach sollten die Migranten ihren Glauben aufgeben, wollen sie in dem Land, das sie aufnimmt, Nahrung bekommen. Vincetić kritisierte sie unter anderem auch dafür, dass sie Schweinefleisch ablehnen würden.

