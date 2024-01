Pfusch ist heuer wieder mehr gefragt

Heuer soll die Schwarzarbeit, der sogenannte Pfusch, in Österreich deutlich zunehmen. Das erklärt der Schwarzarbeits-Experte Friedrich Schneider. Der Umsatz der Schwarzarbeit soll heuer um 1,25 Milliarden auf 34,52 Milliarden Euro steigen. Damit macht der Pfusch in Österreich rund 7,5 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Österreich ist damit das EU-Land mit dem geringsten Anteil an Schwarzarbeit.

Grund für den Anstieg der Schwarzarbeit ist unter anderem die hohe Teuerung. Den größten Anteil an Schwarzarbeit gibt es im Baugewerbe und im Handwerk.