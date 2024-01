Fast 30 Grad mitten im Winter in Spanien

In Spanien ist es im Moment sehr warm. Im Süden und Osten des Landes wurden Temperaturen von fast 30 Grad gemessen. Die spanische Wetter-Behörde Aemet berichtete, dass es am Donnerstagnachmittag in der Region Valencia an der Mittelmeerküste 29,5 Grad hatte. In Malaga in Andalusien waren es 27,8 Grad.

Die Wetter-Behörde sagte, dass es sich um außergewöhnliche Temperaturen im Winter handelt. An verschiedenen Orten in Spanien wurden mehrere Temperatur-Rekordwerte für Jänner gebrochen.