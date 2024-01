Zum ersten Mal US-Häftling mit Stickstoffgas hingerichtet

In den USA ist zum ersten Mal ein zum Tode Verurteilter mit einer Stickstoff-Methode hingerichtet worden. Der wegen Mordes verurteilte Kenneth Eugene Smith wurde am Donnerstag-Abend in einem Gefängnis im Staat Alabama mittels sogenannter Stickstoffhypoxie hingerichtet.

Dabei bekommt der Betroffene über eine Gesichts-Maske Stickstoff zugeführt. Die Folge ist der Tod durch Sauerstoff-Mangel. Menschenrechts-Experten hatten im Voraus kritisiert, die Methode sei ungetestet. Smith könnte einen grausamen Tod sterben, der vielleicht Folter gleichkommt.