In Osttirol starben eine Mutter und 2 Söhne bei einem Unfall

In Osttirol ist es am Montag zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine Mutter ist in einem Auto mit ihren 3 Söhnen mit einem Bus zusammengekracht. Die 47-jährige Italienerin und 2 von ihren Söhnen sind dabei gestorben. Die 2 Söhne waren 7 und 10 Jahre alt. Ein 3. Sohn im Alter von 13 Jahren wurde schwer verletzt. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Der Unfall passierte auf der Drautal Straße. Das Auto der Mutter geriet in einer Kurve in die Mitte der Fahrbahn. Daraufhin stieß das Auto mit dem Bus zusammen. Im Bus war nur eine Busfahrerin, sonst niemand. Die Busfahrerin wurde nicht verletzt. Man weiß noch nicht, warum das Auto der Familie in die Mitte von der Fahrbahn geraten war.