In Kroatien wird im Frühjahr gewählt

Im diesjährigen Superwahljahr in Kroatien findet die nationale Parlamentswahl bereits im Frühjahr und somit vor der Europawahl statt. Premier Andrej Plenković kündigte am Montag an, dass das Parlament bis spätestens 22. März aufgelöst wird, wie kroatische Medien berichteten. Demnach wird die Parlamentswahl im April oder Mai abgehalten werden.

Die EU-Wahl findet in Kroatien am 9. Juni statt, voraussichtlich im Dezember gibt es dann noch die Präsidentenwahl.