Papst bittet um Gebete für Vorgänger Benedikt XVI.

Papst Franziskus hat am Mittwoch zum Gebet für seinen Vorgänger Benedikt XVI. aufgerufen. "Denkt an ihn, er ist sehr krank", sagte Franziskus. Der Gesundheitszustand von Benedikt XVI. soll sich in den letzten Stunden verschlechtert haben. Die Situation sei derzeit unter Kontrolle. Benedikt XVI. wird von den Ärzten ständig überwacht. Papst Franziskus besuchte nach seiner Rede Benedikt XVI.

Der 95-jährige Benedikt XVI. lebt in einem Kloster im Vatikan. Er war im Februar 2013 überraschend als Papst zurückgetreten.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst

