Auch "Freund" Orban rät Vučić zur Freilassung kosovarischer Polizisten

Treffen mit Kurti an drei Voraussetzungen geknüpft

Der serbische Präsident bekräftigte heute erneut seine Entschlossenheit, diese Woche nicht zum Treffen mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti nach Brüssel zu reisen. Die Einladung zu einem dringenden Treffen war Ende der Vorwoche angesichts der jüngsten Spannungen im Nordkosovo vom EU-Außenpolitikbeauftragten Josep Borrell gekommen.

Ein erneutes Treffen mit Kurti hatte Vučić am Sonntag an drei Voraussetzungen geknüpft. Verlangt wird der Rücktritt albanischer Bürgermeister in Zvečan, Zubin Potok und Leposavić, drei mehrheitlich von Serben bewohnten nordkosovarischen Kommunen, ferner der Rückzug der kosovarischen Polizei aus dieser Region und die Unterlassung weiterer Festnahmen ortsansässiger Serben.

Medienberichten zufolge waren im Norden des Kosovo in den letzten Tagen drei Serben festgenommen worden, die die kosovarischen Behörden mit den Zwischenfällen in Zvečan Ende Mai und den Angriffen auf albanische Journalisten am vergangenen Freitag in Verbindung bringen.