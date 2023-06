Pristina wirft Belgrad Entführung kosovarischer Polizisten vor

Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo verschärft sich. Am Mittwoch erklärte Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti, dass serbische Polizei vermutlich auf kosovarischem Territorium drei Polizisten "entführt" habe. Das Innenministerium in Belgrad wiederum erklärte, man habe die drei kosovarischen Polizisten in "Zentralserbien" verhaftet. Welche Darstellung stimmt, war zunächst unklar.

Zwischen den beiden Nachbarländern schaukeln sich die Spannungen seit Monaten hoch. Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies nicht an und verlangt die Rückgabe seiner ehemaligen Provinz. Im Norden des Kosovos leben fast ausschließlich ethnische Serben, im Rest des Landes fast nur ethnische Albaner.