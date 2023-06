Wegen Spannungen um Serben sagt Albanien Gipfel mit Kosovo ab

Die kosovarische Regierung reagierte mit Bedauern auf die Absage. Bei dem Treffen hätten 13 bilaterale Abkommen in den Bereichen Wirtschaft, Justiz, Bildung und Kultur unterzeichnet werden sollen, hieß es in einer Erklärung des Kabinetts, die am späten Dienstagabend in Pristina veröffentlicht wurde. Leidtragende der Absage seien die Bürger.

Angriffe auf NATO-Gruppen

Im fast ausschließlich von Serben bewohnten Nord-Kosovo hatten gewalttätige Serben Ende Mai NATO-Truppen angegriffen. Bei den Zusammenstößen gab es Dutzende Verletzte. Der heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo war früher Teil Serbiens. 2008 hatte es sich für unabhängig erklärt. Serbien erkennt diesen Schritt bis heute nicht an. Die ethnischen Serben im Nord-Kosovo benutzt Belgrad immer wieder, um Spannungen anzuheizen.

Für den jüngsten Konflikt machte Serbien die Regierung von Kurti verantwortlich, weil diese bisher keine territorialen Autonomierechte für die Serben im Kosovo verankert hat. Rama, der ein gutes Verhältnis zum serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic pflegt, hatte zuletzt ungefragt ein Konzept für ein derartiges Autonomiestatut vorgelegt. Pristina betrachtet dies als eine unzulässige Einmischung.