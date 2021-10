Sportliche Tradition beim „Langen Tag der Flucht“ haben das UNHCR-Fußballturnier, das von der Wiener Viktoria ausgerichtet wird, und das Rugby Try Out. Klassiker am „Langen Tag der Flucht“ sind Lesungen, heuer unter anderem mit dem aus Syrien stammenden Schriftsteller Omar Khir Alanam in Wien und der Autorin Nahid Shahalimi, die in Linz das Leben von Frauen in Afghanistan thematisiert. Ebenso wieder am Programm stehen besondere Stadtführungen, heuer z. B. in Innsbruck, Kinovorstellungen, Konzerte. Unter anderem performt der Wiener Rapper und Flüchtlingshelfer Kid Pex.