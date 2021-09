Filmkritik zu "A Black Jesus": Flüchtlinge aus Ghana wollen Jesus tragen

Filmkritik zu "Another Coin for the Merry-go-Round": Suche nach Jugend

Another Coin for the Merry-Go-Round. „Schön ist so ein Ringelspiel! Das is a Hetz und kost net viel...“ sang einst die österreichische Kabarett- und Wienerlied-Legende Hermann Leopoldi.

Vielleicht hat dieses Lied Filmemacher Hannes Starz zu diesem Film inspiriert.

In den Proberäumen und Lokalen der Wiener Indie- und DIY-Szene spielen, singen und improvisieren neben Valerie Pachner Szene-Größen wie Bulbul, Alicia Edelweiss und Voodoo Jürgens. Sie mimen einen Freundeskreis von Dreißigjährigen, die den Blick starr in Vergangenheit gerichtet haben. Zurück in die eigene Jugend. Sie sträuben sich gegen das Erwachsenwerden, taumeln durch die Wiener Underground-Musikszene und versuchen, mit ihrer eigenen Band etwas zu schaffen, obwohl sie auf ihren Instrumenten alles andere als Virtuosen sind.