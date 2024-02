Nächste Krise im Kosovo droht: Prishtina verbietet serbischen Dinar

Nordkosovo-Bewohner: "Ich habe die Nase voll von der Politik"

Die rund 120.000 Kosovo-Serben hielten auch nach dem Ende des Kosovo-Kriegs 1999 am serbischen Dinar fest. Viele von ihnen arbeiten für serbische Institutionen, wo ihre Gehälter, Renten und andere finanzielle Transaktionen vom Dinar und nicht von der offiziellen Währung des Kosovo abhängen.

Belgrad hat die 2008 erfolgte Unabhängigkeitserklärung des Kosovo nicht anerkannt und betrachtet es weiterhin als seine Provinz. Im Vorfeld des Inkrafttretens der neuen Regelung begannen mehrere Banken in serbischen Gemeinden im Norden des Kosovo mit der Schließung ihrer Geschäfte. In der Bevölkerung macht sich Verwirrung breit. "Ich habe den Eindruck, dass alle mit uns spielen. Niemand sagt uns etwas", klagt Zoran Ilić, der in der geteilten Stadt Mitrovica im Norden lebt. "Ich habe die Nase voll von der Politik", wettert der 45-jährige Serbe.

